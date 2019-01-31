Шойгу назвал сроки поступления в ВКС РФ уникального бомбардировщика Ту-160М

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска через два года, в 2021 году.

Путин похвалил создателей обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160

Глава Минобороны провел совещание о поддержании в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил РФ. По данным Шойгу, "работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком. "Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году", — цитирует пресс-службу ведомства "СП".

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет оснащён уникальным оружием, новейшим бортовым комплексом обороны и современной надёжной системой связи. Благодаря двигателями НК-32 второй серии он значительно увеличит дальность и продолжительность полёта.

Напомним, год назад Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где понаблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.