Итальянцы собрали деньги для русского ребёнка

Жители Италии закончили сбор средств для маленького Вани из Магнитогорска, который выжил, находясь под завалами больше суток. История чудесного спасения до глубины души тронула многих итальянцев.

Сбором денег занималась благотворительная организация «Помогите нам спасти детей», расположенная в городе Роверето. Собранные средства уже отправлены в российский фонд, который и передаст деньги семье маленького Вани Фокина.

«Эта трагическая история задела за живое многих в Италии. Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем нам хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец. Поэтому в Роверето был объявлен сбор денежных средств в помощь спасенному русскому мальчику», - рассказал РИА Новости глава итальянской организации Эннио Бордато. Также он добавил, что в Италии внимательно следят за состоянием мальчика и искренне желают ему скорейшего выздоровления.