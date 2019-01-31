Дептанспорта успокоил: Никаких проблем с доставкой продуктов в Москве не будет

В Депатартаменте транспорта правительства Москвы жителей столицы успокоили Никаких проблем с доставкой продуктов и товаров в мегаполисе не будет. По данным ЦОДД, с 22:00 до 6:00 для движения по городу пропуск вообще не требуется.

Москвичи могут остаться без продуктов.Транспортники и производители предупредили

В Тwitter в паблике "Московский транспорт" после того, как СМИ написали о проблемах поставок товаров в Москве из-за новых правил для грузовиков, появилось сообщение: "Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска".

Как объяснили на сайте, "возможностью получить разовый пропуск в срок до 8 часов с момента заявки воспользовались 2 тыс владельцев грузовых автомобилей, и этого количества более чем достаточно чтобы обеспечить транспортным услагами город в 2 раза больше по размеру, чем Москва".



