В Москве сегодня установится плюсовая температура, возможен дождь

В Москве сегодня, 31 января, к полудню температура воздуха может повыситься до плюс двух градусов.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Москвичам советуют не рассчитывать на раннюю весну

Такая температура воздуха для Москвы в конце января на девять градусов выше климатической нормы. Сегодня погода в столичном регионе, как в марте. По прогнозу "Фобос", температура воздуха в столице от ноля до + 2 градусов, в Подмосковье от - 2 до + 3 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Относительная влажность 75-80%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 мм рт. столба.

Перед выходом на улицу стоит подумать об обуви: выпавший днями ранее снег активно тает, сыро, слякотно.