C 31 января россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг

Россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг с 31 января. Сегодня встает в силу действие поправок в закон «О кредитных историях». Запрос кредитной истории будет доступен на портале «Госуслуги». Бесплатно получить кредитный отчет можно дважды в год — по одному разу в бумажной и электронной версиях.

Средний размер потребительского кредита в РФ вырос более чем на 30%

Кредитный рейтинг определяет уровень кредитного риска гражданина РФ. Согласно поправкам к закону, бюро кредитных историй будут не только предоставлять россиянину кредитный отчет, но также выдавать персональный кредитный рейтинг в баллах. Чем выше балл, тем меньше кредитные риски человека.

Исполняющего обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников пояснил, что кредитный балл поможет «увидеть себя глазами кредитора» и оценить шансы на получение кредита. Как подчеркнул эксперт, даже высокий рейтинг не всегда может стать гарантией одобрения кредита.