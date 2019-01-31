Хабаровчанка подарила младенца подруге

23-летняя жительница Хабаровска подарила свою дочь подруге спустя четыре дня после родов. Женщина заявляет, что ребёнок не был долгожданным и она не смогла бы вырастить его в связи с трудным материальным положением.

Обдумав все за и против, молодая мама решила подарить свою новорожденную дочь подруге, чтобы та растила и воспитывала ребёнка как своего собственного.

Младенца изъяли у новой матери сразу после того, как о ситуации стало известно правоохранительным органам. Теперь малютка ожидает решения своей судьбы в специализированном доме ребёнка. Тем временем биологическая мать девочки написала официальный отказ от дочери, теперь в суде решается вопрос о лишении женщины родительских прав, передаёт РИА Новости.

«Суд признал женщину виновной по статье «торговля людьми – иная сделка в отношении несовершеннолетнего». Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», - сообщили в СУСК РФ по Хабаровскому краю.