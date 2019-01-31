Москвичи могут остаться без продуктов. Транпортники и производители предупредили

Жители Москвы могут остаться без еды. О возможных перебоях с поставками продуктов и их подорожании из-за новых правил передвижения грузовых автоомбилей по столице союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина.

Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения по Москве. Соответствующее постановление столичного правительства вступило в силу 14 января 2019 года. Логистические компании и перевозчики направили письмо в адрес Собянина, рассказав о возникших проблемах, - пишет "Комменрсантъ".

Авторы обращения указывают, что согласно новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а грузовики до одной тонны в этот же период не могут проезжать в пределы Третьего транспортного кольца. Это все затрудняет своевременную доставку товаров, в том числе продуктов, в центр мегаполиса.