Хакеры начали спекулировать растиражированной перепиской руководства Центробанка

Объявленная цена в 50 тысяч долларов пока никем не перебита. В такую сумму оценен архив первого заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова и директора операционного департамента Банка России Марины Алехиной. Ее называют женой Сергея Швецова.

Покупателю обещается архив размером 3,2 гигабайта. Он содержит около шести тысяч писем. В список информации вошли банковские счета, платежные поручения, различные контакты, а также переписка с банкирами.

Судя по анонсу ничего особо криминального у Сергея Швецова хакеры не нашли. Продемонстрированная часть архива содержит квитанции об оплате билетов, извещения о результатах участия в нумизматических аукционах, обсуждения внутренних банковских мероприятий и различные просьбы просителей.

Анонсирующие цитаты и скриншоты переписки ранее публиковались одним из изданий. Статья была скандальной. В ней Сергея Швецова уличили в покупке зарубежной недвижимости. Статья была опубликована еще 30 марта прошлого года. В качестве подтверждения были выложены скриншоты того, что выставлено на аукционе информации, который проводится прямо сейчас.

Архив продается на электронной площадке, где хакеры скандально известной группы «Шалтай-Болтай» продавали свои компроматы. Теперь продавцом информации выступил некий Дмитрий Севрюков. Он обещает, что передаст весь массив информации в одни руки, а потом удалит всю информацию со своего носителя. Удалить информацию с носителей журналистов, базы поисковиков, а также с компьютеров всех заинтересованных лиц, которые скачали публикацию себе на компьютеры, Дмитрий Севрюков не обещает.