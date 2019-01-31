Увеличилось финансирование краевых госпрограмм

Депутаты ЗСК согласовали изменения в шесть госпрограмм, которые касаются развития сети автодорог, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, гражданского и информационного общества Кубани. Поправками, которые приняты на 17-й сессии ЗСК, увеличивается финансирование программных мероприятий.

Один из ключевых вопросов – изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения». По словам первого замминистра здравоохранения края Ларисы Кадзаевой, увеличивается общий объем финансирования программы на 33,8 млрд рублей, в том числе в 2019 году на 3,3 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на развитие материально-технической базы лечебных учреждений, строительство объектов здравоохранения, внедрение медицинских информационных систем и в целом будут направлены на достижение целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

С учетом изменений общий объем финансирования программы на 2019 год составит 52,7 млрд рублей.

- Государственная программа «Развитие здравоохранения» дополняется новыми, очень важными мероприятиями. Более полутора миллиардов только в текущем году пойдет на переоснащение тех медицинских центров, которые заняты борьбой с самыми страшными заболеваниями нашего времени. Я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. Со следующего года почти треть миллиарда пойдет на раннюю диагностику лиц пожилого возраста в сельской местности. Более пяти миллиардов будет вложено в течение ближайших лет в строительство детской краевой клинической больницы. А в реконструкцию 2-й очереди ККБ – более 6,5 миллиарда, – прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Также депутаты согласовали увеличение общего объема финансирования госпрограмм: «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Развитие образования», «Информационное общество Кубани».

- В целом практически все изменения носят ярко выраженный социальный характер и направлены на дальнейшее повышение уровня и качества жизни наших избирателей. Символично, что такие постановления с позитивным содержанием мы принимаем на первой сессии года. Можно сказать, хорошо стартовали. Хочется рассчитывать на то, что впереди также будут возможности вносить подобные изменения, увеличивая финансирование, расширяя круг мероприятий программ, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.