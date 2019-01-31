Дружить - парламентами

На 17-й сессии ЗСК был принят проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Краснодарского края и Законодательным Собранием города Севастополя.

- Между ЗСК и нашими ближайшими соседями, Республикой Крым и городом Севастополь, давно установились прочные деловые связи. Ввод в действие Крымского моста еще более их упрочил. Нас объединяют общность географического положения и стратегических приоритетов. На проходившей в Краснодаре Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации мы могли это увидеть. Наши севастопольские коллеги привезли туда ряд инициатив, которые представляли интерес для многих субъектов, в том числе и для нас. Они говорили о совершенствовании пассажирских перевозок, о мерах по сокращению дефицита педагогических кадров технических и естественно-научных направлений, а также затрагивали ряд других вопросов, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

Соглашение предусматривает сотрудничество между парламентами двух субъектов по многим вопросам. В частности, по обмену опытом в области законотворческой деятельности, подготовке и обсуждению проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Государственную Думу, расширению деловых и дружеских контактов.

По словам спикера ЗСК, межпарламентское сотрудничество позволяет внедрять наработанные соседями идеи, обмениваться опытом, а в конечном счете это способствует повышению качества правотворческой работы. Подобные соглашения уже подписаны с рядом субъектов и городов Российской Федерации.