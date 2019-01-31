Зеленый пояс - в Армавире

На 17-й сессии ЗСК принято постановление, согласно которому в Армавире создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 17,4 гектара.

В него будут включены существующие в городе парки и другие природные объекты. Это даст возможность установить более эффективный контроль за вырубкой и строительством на этих территориях, а также использовать их с учетом мнения горожан. Таким образом, Армавир стал пятым муниципалитетом в крае после Краснодара, Новороссийска, Туапсе и поселка Мостовской, где официально созданы зеленые пояса. Документ на сессии представил секретарь профильного комитета ЗСК Андрей Булдин. По мнению депутатов, в нашем крае зеленых зон должно быть значительно больше. Значение природных объектов, зеленых массивов для жизни и развития муниципалитетов неоценимо. Армавир – это динамично развивающийся промышленный центр. И ему, разумеется, нужны дополнительные места отдыха и источники свежего воздуха. Для этого там многое делается. В городе традиционно уделяется пристальное внимание вопросам сохранения зеленого фонда, увеличения площади зеленых насаждений, поддержания благоприятной экологической обстановки. - Некоторое время назад профильный комитет выезжал в Армавир с контрольной проверкой. Город показал достойные результаты, едва ли не лучшие среди других городов, в которых проводилась эта работа. Пожелаем им и дальше не снижать планку, – прокомментировал принятое на сессии постановление спикер ЗСК Юрий Бурлачко.