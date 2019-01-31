Долг, выполненный с честью

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в Законодательном Собрании края торжественно открыл выставку картин и фотографий, посвященных 30-летию завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Республике Афганистан.

Экспозицию подготовило региональное отделение «Российского союза ветеранов Афганистана», которое возглавляет депутат ЗСК, секретарь комитета по военным вопросам, общественной безопасности, делам казачества и допризывной подготовки ветеран-интернационалист Дмитрий Лебедев. Он подробно парламентариям рассказал о каждой работе, представленной на выставке. Авторы работ – в том числе ветераны, участники военных действий в Афганистане В.П. Куценко, Н.И. Табачков, В.В. Искра.

- Интернациональный долг, который исполняли наши ребята в Афганистане, выполнен с честью. Они доказали своим мужеством, что достойны памяти тех героев, которые воевали в Великую Отечественную. Их подвиг никогда не будет забыт. Мы гордимся, что в числе наших коллег также есть ветераны боевых действий. Законодательное Собрание оказывает и будет оказывать поддержку ветеранским организациям, – сказал Юрий Бурлачко.