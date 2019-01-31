Поправки в закон помогут развиваться виноградарству и виноделию

На 17-й сессии кубанского парламента депутаты приняли в первом чтении документ о внесении изменений в уже действующий на территории края закон о виноградарстве и производстве продуктов его переработки. Поправки призваны улучшить качество местного вина и наделить региональную дегустационную комиссию дополнительными полномочиями.

Согласно законопроекту, с которым депутатов ознакомил вице-спикер Законодательного Собрания края Александр Трубилин, предлагается, во-первых, наделить дегустационную комиссию Краснодарского края полномочиями по проведению органолептической оценки произведенной на Кубани винодельческой продукции. И, во-вторых, для объективности этой самой оценки привлекать к дегустации союзы производителей винограда и вина, членов саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, представителей субъектов агропромышленного комплекса.

Еще одним пунктом в документе значится информирование жителей края об итогах работы дегустационной комиссии, сведения о качестве произведенного на Кубани вина будут публиковаться в Интернете. В частности, на сайте регионального Минсельхоза.

Комментируя ситуацию, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что развитию виноградарства и виноделия кубанский парламент уделяет не меньше внимания, чем прогрессу в отрасли животноводства.

- На сегодняшний день по развитию отрасли виноградарства и виноделия уже есть ряд федеральных и региональных инициатив. Расширение полномочий дегустационной комиссии в Краснодарском крае позволит активнее продвигать нашу винодельческую продукцию далеко за пределы Кубани. Такие комиссии существуют во всем мире, и они выполняют аналогичные функции, - сказал спикер Законодательного Собрания.

Поправки призваны также привести местный «винодельческий» закон в соответствие с бюджетным кодексом РФ. Речь идет о положении НПА в части установления условий предоставления субсидий по направлениям господдержки развития виноградарства и производства продуктов переработки «солнечной ягоды» за счет краевых средств.