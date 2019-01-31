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Больше добрых дел

31 января 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Больше добрых дел

На 17-й сессии ЗСК депутаты внесли изменения в закон «О благотворительной деятельности в Краснодарском крае».

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил, что поправками в законе урегулируются вопросы, связанные с добровольческой (волонтерской) деятельностью. В частности, документом определяется понятие добровольческой (волонтерской) деятельности, предусматривается уточнение её целей, а также категории участников.

Комментируя принятие закона, спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что прошедший 2018 год был объявлен в России Годом добровольца.

«Мы видим, сколько хороших, добрых дел на счету наших земляков. Люди по зову души готовы помогать ближним, тем, кто оказался в тяжелом положении. И таким людям власть должна всемерно помогать. Не для того, чтобы снять с себя груз какой-либо ответственности и переложить на добровольцев и волонтеров. Нет, ответственности государство с себя не снимает. Но любое дело спорится лучше, если делать его вместе».

Также спикер ЗСК напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин дал высокую оценку волонтерскому движению в стране: «Сегодня, – сказал он, – деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей».

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