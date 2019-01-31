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Полномочия – для развития животноводства в регионе

31 января 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Полномочия – для развития животноводства в регионе

Одним из ключевых вопросов, рассмотренных депутатами ЗСК на сессии, стало внесение изменений сразу в три краевых закона. Касаются они развития сельского хозяйства в регионе, полномочий органов местного самоуправления по поддержке сельхозпроизводства и организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, а также мер господдержки КФХ.

Законодательная инициатива была внесена главой администрации края. Документ предполагает оказание финансовой помощи крестьянско-фермерским хозяйствам в виде государственной поддержки. Направлена она на предоставление субсидий, которые помогут животноводам возместить часть затрат на содержание дойных животных. Это, в свою очередь, должно простимулировать рост численности коров и тем самым дать толчок к дальнейшему развитию в регионе молочного скотоводства.

Более подробно о сути вносимых в некоторые законодательные акты Краснодарского края изменений присутствующим рассказал руководитель регионального Минсельхоза Федор Дерека. Среди них и поправки в закон, регулирующий наделение органов местного самоуправления госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства и организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, а также их лечению и защите населения от общих для человека и животных болезней. Корректировки предусматривают новые цели расходов краевого бюджета. Необходимо это в связи с приведением автоматизированных рабочих мест сотрудников в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере информационной безопасности.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, развитию животноводства кубанский парламент уделяет особое внимание, это одно из самых перспективных направлений в краевом АПК. Поэтому аграрии, занятые в данной сфере, всегда могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны законодательной власти.

-Расходы, которые пойдут на возмещение части затрат на содержание поголовья коров, принесут свои результаты. Это очень важно для дальнейшего развития молочного животноводства. Мы не должны забывать, что наши курорты круглогодичные, поэтому надо увеличивать объем производимого молока», – прокомментировал документ Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения проект закона был принят депутатами в первом чтении.

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