Слышать и помогать

Итоги работы парламентской фракции «Единая Россия» в 2018 году подвели в Законодательном Собрании Краснодарского края. Собрание провел ее руководитель, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

С подробным отчетом о деятельности фракции выступил председатель ЗСК. По его мнению, за прошедший год ее обновленный состав прошел серьезную школу, приобрел опыт парламентской и партийной работы, который позитивно сказался на деятельности Законодательного Собрания в целом.

- Вся фракционная работа осуществлялась в соответствии с решениями партии, регионального отделения при тесном взаимодействии с краевой администрацией, муниципальными образованиями и была направлена на выполнение общеполитических и социально-экономических вопросов, чтобы жизнь людей на Кубани стала лучше, – отметил Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК уточнил, что в прошлом году было проведено 12 собраний фракции и три заседания Президиума Регионального Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия». В общей сложности на них было рассмотрено свыше 35 вопросов, касающихся выполнения Послания и майских Указов Президента, партийных проектов и краевых госпрограмм, работы депутатов с обращениями граждан, выполнения наказов избирателей.

Отдельное внимание руководитель фракции уделил решению вопросов правового обеспечения развития Кубани. Так, за прошлый год по инициативе депутатов-единороссов принято 224 закона и 620 постановлений, согласовано на сессиях 27 краевых госпрограмм. В Государственную Думу было направлено три проекта федеральных законов, подготовлены заключения более чем на одну тысячу федеральных законов и на 219 законодательных инициатив субъектов страны.

Приоритетом работы фракции в 2018 году оставалась тесная связь с населением. Депутаты регулярно проводили приемы граждан в региональной приемной, местных отделениях партии и депутатских приемных. В округах было организовано 787 личных приемов, на которых принято свыше шести тысяч человек. Поднятые избирателями проблемы, подчеркнул председатель ЗСК, находились на личном контроле депутатов до полного их разрешения. Например, в декабре из 282 поступивших в ходе приемов обращений, 179 были положительно решены в тот же день, 103 взяты под контроль. Такая стабильная статистика характеризует весь прошедший год. Руководитель фракции поблагодарил депутатов-единороссов за проведенную работу.

В числе задач на 2019 год Юрий Бурлачко обозначил выполнение решений 18-го съезда партии, Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, индикативного плана и краевого бюджета, в которых заложены высокие планки роста.

Работа фракции за 2018 год признана удовлетворительной.

Депутаты утвердили план работы парламентской фракции партии «Единая Россия» на первое полугодие 2019 года. Вся ее деятельность будет направлена на решение общекраевых задач, укрепление открытости и тесного контакта с избирателями.