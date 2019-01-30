Писательница Джулия Макдауэлл, являясь синестетом, решила пустить своё особенное восприятие в дело. Женщина заявила, что может почувствовать «вкус» любого имени.

Джулия уверяет, что может «попробовать на вкус» любое имя. Писательница предложила своим подписчикам в Twitter присылать ей имена, а она в ответ будет описывать свои ощущения, передаёт Lenta.Ru.

Так, имя Эмили она определила, как «печенье из сухаря, которое окунули в кофе и шоколад», а Джоны оказались «кожаными пуговицами на кардигане пожилого мужчины». Своё собственное имя Джулия воспринимает как «слезящееся глазное яблоко».

Пользователи сети быстро оценили талант Макдауэлл, и вскоре её буквально завалили всевозможными именами. Писательница решила не упускать момент и предложила всем любопытствующим отправлять на её счёт пожертвования в обмен на описание.