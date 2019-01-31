Овсянников отказался отвечать на сложные вопросы о своем конфликте с парламентом

Губернатор Севастополя фактически отказался от интервью, в котором ему были заданы достаточно сложные вопросы. В беседе предлагалось поднять достаточно острую тему его конфликта с местным парламентом.

Это противостояние губернатора с депутатским корпусом уже обросло целой серией скандалов. В публичную сферу конфликт выплеснулся в конце прошлого года в федеральные СМИ, когда парламент заморозил принятие городского бюджета. Срыв бюджетного процесса означал колоссальные проблемы для города.

В течение всего года конфронтация несла вялотекущий характер, но не угасала и в конце концов конфликт перерос в публичную перепалку с Чалым.

«Это борьба «народного мэра» Чалого с губернатором Овсянниковым», — пояснил корреспонденту АН инсайдер внутренней политики Севастополя, комментируя ситуацию.

В связи со сложившейся ситуацией и появился интерес к участникам скандала. С интервью с губернатором не сложилось. Сначала корреспонденту АН было пояснено, что Овсянников крайне загружен, у него нет времени на общение со СМИ. Тогда был предложен вариант письменного ответа. Формальное согласие на такой вариант общения был получен. Вопросы губернатору были отправлены еще 21 ноября.

В связи с этим корреспондент АН решил попробовать новый формат дистанционного интервью. Вопросы губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову будут опубликованы. Вместо ответов будет сформулирована подоплека, ставшая причиной вопроса. Если ответы от губернатора Севастополя все же придут, они будут опубликованы.

Несостоявшееся интервью с Овсянниковым

— Дмитрий Владимирович, Вы на посту губернатора Севастополя почти полтора года. Трудный были эти полтора года?

Эти полтора года у губернатора Севастополя были трудными. Весь 2018 год для Овсянникова прошел под знаком борьбы с парламентом и прокуратурой. Что не поделил губернатор с силовым блоком, системного значения не имеет. А в основе его конфликта с парламентом лежит конфронтация с истеблишментом Севастополя. Город не принял Овсянникова, тут его считают «пришлым чужаком с материка». В течение 2018 года разворачивался достаточно драматичный, но вялотекущий конфликт с местным парламентом.

— Где сложнее в Севастополе или в Минпромторге?

До губернаторской должности Дмитрий Овсянников был сначала руководителем департамента региональной промышленной политики, потом заместителем главы Минпромторга РФ. В министерстве было наверняка проще. Там Овсянников в особых конфликтах замечен не был, поэтому и был рекомендован на губернаторский пост. В Севастополе он сменил Меняйло на посту градоначальника. Сюда Дмитрий Владимирович был направлен как крепкий хозяйственник. Косвенным образом вопрос намекал на тот же конфликт с парламентом, и предполагал уточнение «почему Севастополь не принял крепкого хозяйственника»?

— Конфликт правительства и парламента Севастополя уже стал притчей во языцех. Дмитрий Владимирович, когда помиритесь?

В этой части хотелось узнать, возможно ли улаживание конфликта в целом? Пока непонятно какие шаги от парламента ждет губернатор. Еще более непонятно готов ли Овсянников предпринять какие-либо шаги для того, чтобы вывести свои отношения с парламентом в конструктивное русло.

— Были ли попытки примирения?

Вопрос был задан для того, чтобы отделить зерна от плевел. Предположительная готовность Дмитрия Владимировича к примирению может не находить своего отражения в реальности. Аналогичные предположения справедливы и в случае с парламентом. Декларируемые намерения примирения со стороны заточенных на конфликт с губернатором депутатов могут быть просто словами.

— В чем все-таки причина этого конфликта?

У губернатора наверняка свое видение конфронтации. Хотелось бы уточнить его позицию. В последующем вопросе раскрывается видение конфликта корреспондентом АН.

— Я разговаривал с местными, у них к Вам какие-то непонятные претензии. Сложилось такое ощущение, что местный истеблишмент это своеобразное болотце, в котором все привыкли вариться. Тут появился кто-то новый и все его начинают пытаться сожрать. Пример, строители. Заявляют, что на полуостров пригнали кучу компаний с материка, они получают все заказы, а местным строителям ничего не достается. В ходе дальнейшей беседы выясняется, что до этого сами же строители попытались объявить бойкот правительству и отказались брать тендеры. Спрашиваю: а чего вы хотели? Сами же сначала отказались работать, а потом ноете, что заказы отдали компаниями с материка. Ответ: все негодяи, одни мы пушистые. Какие претензии местный истеблишмент Вам предъявляет?

Губернатор Севастополя уже не первый год в политике. Наверняка, он описывал бы сложившийся конфликт максимально дипломатично. Вероятно, даже заявил бы, что это исключительно рабочие моменты. Может быть, это и так. Но в последнее время правительство и парламентарии вышли на новый формат публичной дискуссии. Они возродили давно забытый жанр памфлета. И публикуют в открытом доступе обращения друг к другу, в которых иронизируют в адрес друг друга намеками.

— Чего, вообще, хочет местный истеблишмент? У них был Меняйло. Севастопольская элита боролась с ним. Теперь губернатор Вы. Элита борется с Вами. Чего они хотят добиться? Завтра Вас сменит другой и все дружною толпой начнут бороться с ним?

Сергей Меняйло был сложным руководителем. Против него в Севастополе тоже проводились акции, в число которых была расклейка листовок, в которых задавался вопрос «За что Меняйло должен извиниться перед Севастополем?» Кто стоял за этой акцией в городе знают. Инсайдеры внутренней политики города говорят о том, что ее инициировал серый кардинал Севастополя. Якобы его цель: подмять под себя город. Меняйло был, а Овсянников является в настоящий момент помехой для него.

— У меня возникло ощущение, что на Ваше место Севастополь лоббирует главу компании «Таврида электрик». Я прав?

Тут предполагался разговор, в котором не исключено приоткрытие занавеса внутренней севастопольской политики. Инсайдеры говорят, что по факту конфликтуют «народный мэр» Чалый и губернатор Севастополя Овсянников.

— Если я прав, то у самого политического истеблишмента Севастополя не возникают вопросы почему у этой компании открыты представительства во всем мире, и никто к ним не применяет санкции? Хотя эта компания принадлежит одному из ярчайших деятелей Крымской весны. Вы попали под санкции сразу же, как Вас избрали на должность губернатора Севастополя. Алексей Чалый был народным мэром. Компания Алексея Чалого успешно работает по всему миру. Никакие санкций в отношении его компании не применяются. На Ваш взгляд почему у севастопольского истеблишмента не возникают такие вопросы к Алексею Чалому?

Этот вопрос возникает у многих. О том, что за «Тавридой электрик» стоит Чалый, знают все. В открытых источниках он упоминается в числе учредителей компании. Чалый был народным мэром и принял активное участие в «Крымской весне», после которой Крым вернулся в состав Российской Федерации. Почему Запад не применил санкционную политику в отношении чаловской «Тавриды» до сих пор не понятно.

— В предыдущих вопросах был намек на историю с бюджетом прошлого года. Несколько депутатов попытались сорвать прием главного финансового документа города. Придирки были чисто формальные. Системных претензий там не было. Но в результате этих придирок город чуть не начал финансовый год без принятого бюджета. В двух словах напомните какие были бы проблемы у города, если бы бюджет не был принят. Расскажите, в чем была суть того конфликта. И как его удалось решить? Помнится, Алтабаева тогда экстренно вылетела в Москву.

Собственно, в самом вопросе содержится и суть. В конце прошлого года севастопольский парламент едва не сорвал прием бюджета города.

— А Вам часто приходится летать в Москву? О чем там говорите?

В Москву Овсянникову летать приходится. Один из таких полетов был афиширован в контексте поломки самолета, на котором должен был вылетать губернатор. Некоторые поездки широко освещаются СМИ, о некоторых не рассказывается ничего. В этом нет ничего предосудительного. Просто, некоторые визиты носят рабочий характер. Губернатор не Президент страны. Только в случае с Владимиром Путиным важна каждая встреча, важен каждый разговор по телефону. А губернатор — рабочая лошадка. При работе над этим текстом корреспондент АН выпил 3 чашки кофе. Эта подробность работы журналиста информативно такая же бессмысленная, как рабочие поездки губернаторов для решения тех или иных вопросов. Вопрос был задан с тем, чтобы губернатор просто рассказал о тех проектах, на которых сосредоточен сейчас.

— Расскажите свое видение истории с Матросским бульваром?

Это частный случай предположительного конфликта между Чалым и Овсянниковым. На одном из заседании севастопольского парламента заместитель губернатора Пономарев резко высказался в адрес Чалого. «Народный мэр» ответил видео-посланием, в котором предложил четвертовать себя, иронизируя в адрес губернаторского корпуса. Завязалась публичная перепалка. Что Чалый, что Пономарев оба на что-то намекали, но не говорили никакой конкретики. Тем самым они и возродили давно забытый эпистолярный жанр, в котором дискуссия между спорщиками происходит заочно на разных площадках. Участники этой заочной дискуссии как правило, топят друг друга в иронии.

Позднее скандал с Матросским бульваром получил новую окраску. Возле объекта появились непонятные люди, которые попытались туда проникнуть. После этого взбунтовались уже севастопольцы. Они назвали историю попыткой рейдерского захвата и пришли к Матросскому бульвару, чтобы его защитить. В разговоре с корреспондентом АН жители города пояснили, что вся история связана с какими-то договоренностями между Овсянниковым и местным олигархом Лебедевым. Якобы Лебедев тоже конфликтует с Чалым. Тут необходимо уточнить: это пояснение основано лишь на слухах, которые ходят среди жителей города. Оно может не иметь никакого отношения к действительности.

— Одна из бывших руководителей ИКС Татьяна Дружняева написала книгу о том, как она занималась становлением этого телеканала. Вы ее читали?

ИКС — это «Информационный канал Севастополя». Он считается губернаторским. Татьяна Дружняева была приглашена для формирования новой концепции телеканала. Выполнив свою задачу, она уволилась. После этого написала книгу о том, как ей работалось в Севастополе. Книга достаточно спорная, эмоциональная и совершенно недипломатичная. В ней без экивоков рассказывается кое-что из кулуаров. Правильнее было бы, вообще, не напоминать губернатору про нее. Книга неприятная, она оставляет какой-то мутный осадок. Но с другой стороны, автор же старалась. Она явно хотела, чтобы Овсянников ее прочитал.

Свое мнение корреспондент АН уже высказал: книга неприятная. Еще один из упомянутых Дружняевой людей сказал более тактично: «Господь ей судья». Хотелось услышать мнение Овсянникова. Он бы, конечно, не стал намекать на возможные последствия обнародования этой книги. Корреспонденту АН, кажется, если книга дойдет до руководства региона, в котором Татьяна Дружняева, по слухам, сейчас занимается становлением регионального телеканала, она может столкнуться там, скажем так, с внезапно возникшей стеной непонимания.

— В завершении хотелось бы пожелать Вам сил и политической выносливости в Севастополе. Кстати, как провели Новый год? С кем его провели? И куда ездили на каникулах?

Это традиционный вопрос, который задают чиновникам после праздников. Хотя в действительности, реально интересно, как губернатор отмечает Новый год.