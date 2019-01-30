Спустя 75 лет немцы опять к нам на военных кораблях?

Германия продолжит поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания «российской вооруженной агрессии». В том числе, присутствием своих кораблей в Черном море, пишут «Аргументы недели-Крым».

К такому решению пришли стороны во время визита делегации от минобороны Украины в Германию, пишет пресс-служба украинского ведомства. Киевские делегаты встретились с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии немецкого министерства иностранных дел Михаэлем ЗИЛЬБЕРТОМ и с парламентским госсекретарем Бундесвера Томасом ЗИЛЬБЕРХОРНОМ.

Вопросы немцев касались в основном ситуации с безопасностью в Донбассе и Азовском море, на что украинская сторона дала подробный ответ. Не обошлось и без упоминания акта «открытой вооруженной агрессии» РФ в Керченском проливе. Также обсуждались перспективы миротворческой миссии в восточной части Украины и размещение в Черном и Азовском морях наблюдателей ОБСЕ.

Среди прочего, немецкие делегаты заверили в готовности ввести корабли ВМС Бундесвера в Черное море, добиваться освобождения украинских моряков и всячески поддерживать оборонные реформы Киева.