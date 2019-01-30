Три школьника из Подольска попали в больницу из-за перцового баллончика
30 января 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
В школе №34 города Подольска оказались в больнице после распыления перцового баллончика. Двое из ребят госпитализированы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Перцовый баллончик распылил семиклассник, инцидент произошёл на перемене между шестым и седьмым уроком, сообщает заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.
Пострадавшим ребятам вызвали скорую помощь, и они отправились в больницу в сопровождении родителей. Там двоих подростков госпитализировали, родитель третьего ребёнка от госпитализации отказались, передаёт РИА Новости.