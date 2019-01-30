Как, будучи нетрезвым, не сделать себе татуировку

Пластический хирург из Австралии устал сводить татуировки людям, которые набили их, будучи в нетрезвом состоянии, и придумал простой способ, как уберечь себя от тату, если душа требует праздника.

Леит Барноути рассказал, что клиенты часто обращаются к нему с просьбой свести татуировку. В большинстве случаев люди приходили в тату-салон в состоянии алкогольного опьянения и не всегда задумывались о своих действиях. Врач отметил, что не все татуировки можно удалить при помощи лазера, порой их приходится сводить хирургическим путём, передаёт Lenta.Ru.

Мужчина, насмотревшись на своих пациентов, придумал несколько правил, которые помогут людям избежать подобных необдуманных решений. Для начала, клиент тату-салона обязательно должен быть трезв. Кроме того, мастеру нужно взять с посетителя расписку о согласии на нанесение татуировки. И, наконец, любому желающему набить на коже рисунок необходимо выделять 48 часов перед сеансом на раздумья.