Повышенный интерес детей к гаджетам приводит к отставанию в развитии

В Канаде доказали, что дети, которые много времени уделяют электронным устройствам, показывают отставание в умственном развитии. Учёные рекомендовали родителям обратить на это внимание.

Ученые несколько лет наблюдали за детьми двух, трёх и пяти лет. При этом исследователи большое внимание уделяли тому, сколько времени дети проводили, играя с различными гаджетами. Оказалось, что больший интерес электронные устройства вызывают у трёхлеток – они посвящали им порядка 25 часов в неделю. Двухлетние дети уделяли гаджетам 17 часов в неделю, ну а пятилетние – 10,8 часов, передаёт Мир24.

Эксперименты показали, что ребята, сильно увлекающиеся электронной техникой, хуже справлялись с интеллектуальными задачами. Причём эффект этот не проходил и со временем: дети, проводящие много времени перед монитором в возрасте трёх лет так и не догнали своих ровесников даже в пятилетнем возрасте.

Исследователи пока не готовы с полной уверенностью заявить, что дело исключительно в электронных приборах, но советуют родителям всё-таки сократить детское время игр с планшетами и смартфонами.