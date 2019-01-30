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Хотел как лучше:полицейский получил штраф за превышение скорости во время погони

30 января 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Хотел как лучше:полицейский получил штраф за превышение скорости во время погони
Фото: pixabay.com

Полицейский из Женевы превысил на автомобиле допустимую скорость во время погони за грабителями банка, в результате чего стражу порядка выписали штраф за нарушение ПДД.

Дорожные камеры зафиксировали, что увлёкшийся погоней полицейский разогнался ко 92 км/ч там, где по закону положена скорость не выше 50 км/ч. За столь грубое нарушение правил дорожного движения мужчину оштрафовали на 600 франков, что в переводе на российские рубли составляет почти 40 тысяч.

В суде решили, что такое пренебрежение правилами дорожного движения объяснимо лишь тогда, когда на кону стоит чья-то жизнь, передаёт Мир24. Учитывая, что предполагаемые грабители никому не угрожали, суд счёл поступок полицейского неоправданным риском по отношению к другим водителям и пешеходам.

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