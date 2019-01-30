В Крыму прошел флешмоб, посвященный Всемирному дню хиджаба

Уже в третий раз в Крыму проводится флешмоб, посвященный Всемирному дню хиджаба, который отмечают 1 февраля. Цель акции - призыв к толерантности и веротерпимости, пишут «Аргументы недели-Крым».

Организаторами выступили общественники объединения мусульманок республики «Буллюр» при поддержке Духовного управления мусульман Крыма, пишет пресс-служба ведомства. Флешмоб назвали «История моего хиджаба» и по условиям участницы рассказывают собственную историю того, как они решились облачиться в хиджаб.

За годы проведения данного конкурса у организаторов собралось несколько десятков откровений от крымских мусульманок. Общественники рассказали, что в будущем хотят выпустить целую книгу с такими историями.

«Для каждой мусульманки, принявшей решение надеть хиджаб – поистине большое событие. Наше общество неоднородное, мнения различные, отношение тоже, но именно в этом и есть цель флешмоба – призыв к толерантности и веротерпимости», – отметили инициаторы акции.

Для участия в конкурсе необходимо выложить свою историю в виде текстового поста, можно с видео, фото, слайдами и прочим мультимедиа контентом. Затем следует передать эстафету 3-5 мусульманкам. В обязательном порядке стоит указывать хэштэги #ИсторияМоегоХиджба #буллюр_деньХиджаба #флешмоб_буллюр2018, с помощью которых удастся систематизировать записи и выбрать победительниц. Авторов трех самых душевных и трогательных историй наградят ценными призами. Сама акция продлится до 1 февраля включительно.