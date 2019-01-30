Жительница Севастополя по ночам обливает известью припаркованные во дворе машины
30 января 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобилисты, живущие в доме №149 по проспекту Генерала Острякова в Севастополе, теперь боятся оставлять свои машины во дворе. Причиной тому служит одна из местных жительниц, которая обливает транспортные средства известкой, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об одном из таких случаев стало известно в социальных сетях. Горожанка Юлия ИВАНОВА рассказала, что вечером 29 января, в промежутке между 19:30 и 21:00, женщина облила известкой две машины. При этом, как утверждают жильцы дома №149, виновница происшествия является психически нездоровой и у нее есть соответствующая справка.
В комментариях севастопольцы посоветовали пострадавшим обратиться в прокуратуру. Многие предполагают, что даже наличие такой справки не освобождает женщину от ответственности за совершенные действия. Отметим, что порча автомобилей может привести к покраске нескольких элементов, а приведение машины в первоначальный вид может обойтись ею владельцу в 8-10 тысяч рублей.