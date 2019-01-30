В России к женщинам относятся так же, как в диких странах Африки

Недавно стало известно, что Совет Европы выделяет России 500 тыс. евро на запуск проекта по выравниванию в правах мужчин и женщин и предотвращению насилия в отношении последних. Реализация проекта рассчитана на 2017–2022 годы. Притом глобальный бюджет спасения российских женщин составляет 6,5 млрд евро. Такие новости вызывают некое чувство стыда: иностранцы готовы платить за спасение наших женщин от наших же мужчин. Действительно ли положение россиянок настолько плачевно, что необходимы такие меры?

Весной прошлого года Всемирный банк опубликовал свой ежегодный отчет «Women, Business and the Law 2018», касающийся законодательства в сфере защиты прав женщин. Россия оказалась в числе 21 страны, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия. Из 100 возможных баллов Россия набрала 0. Столько же получили Экваториальная Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, Габон, Гаити, Иран, Кувейт, Либерия, Мали, Мавритания, Мьянма, Катар, Конго, Южный Судан, Судан, Свазиленд, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Западный берег реки Иордан, Йемен.

Отчет строился на базе ответов женщин на вопросы из разных областей, начиная от «совпадают ли условия получения паспорта для женщин и мужчин в стране» и заканчивая обсуждением наказаний за домогательства на рабочем месте.

Положение женщин в современной России определяется целым комплексом факторов. Процессы реформирования российской экономики и социальной сферы, различия в доступе мужчин и женщин к финансовым, кредитным институтам, в том числе на землю и недвижимость, обусловили существенную дифференциацию женщин в зависимости от дохода, уровня жизни, положения на рынке труда. Возникла реальная потребность женского населения в конкретных формах социальной поддержки.

В последнее время наметилась тенденция к вытеснению женщин из сферы интеллектуального высокооплачиваемого труда. Самые низкооплачиваемые работы выполняют женщины. Сейчас в России происходит ликвидация значительной части ныне убыточных отраслей и предприятий, среди которых шансы на выживание у «женских» (легкая, текстильная и т.п.) намного меньше, чем у «мужских» (добыча нефти, угля, газа).

Шансы женщин на рынке занятости ухудшаются не только в связи с промышленной политикой. Снижается спрос на их труд и в социально-культурной сфере. Так, число учителей сокращается из-за уменьшения численности детей школьного возраста в стране. В здравоохранении предполагаемый переход с больничной формы обслуживания населения на поликлиническую также уменьшает в первую очередь женскую занятость.

Женский труд менее привлекателен для работодателя (двойная занятость, перерывы на материнство и т.п.), но им пользуются из-за дешевизны. Провозглашая лозунг «за равный труд – равная оплата», государство официально устанавливает единые тарифы, но фактическая разница в оплате труда мужчин и женщин в России зачастую составляет не пары тысяч рублей, а десятки.

Необходимость повышать долю женщин на отечественном рынке труда очевидна для властей, однако каких-либо конкретных мер, стимулирующих молодых мам побыстрее выходить на работу, никто не озвучивает. Про политику квот в профильных министерствах предпочитают отмалчиваться или выступают против неё.

Между тем международные аналитики уже признали пользу от роста женской занятости и удельного веса женин на рынках труда развивающихся государств. Как утверждают консалтинговые специалисты из McKinsey, лишь за счет равномерного перераспределения работы между полами, мировой ВВП с каждым годом дополнительно рос бы на 12 трлн $. Сегодня же, если смотреть на пропорциональность распределения труда на мировом рынке, трудящихся женщин на 670 млн меньше. Связано это с проблемами полового равенства: усредненный трудовой доход женщин, например, на четверть ниже мужского. Да и в остальных вопросах трудоустройства и последующей работы женщины чувствуют себя куда хуже сильной половины человечества.

Однако есть на планете немало стран, где правительство делает все для преодоления такой трудовой дискриминации. Например, по данным исследования ОЭСР, опубликованного в журнале The Economist, Новая Зеландия считается лучшим местом для женщин, желающих реализовать свои карьерные амбиции. Как подсчитали исследователи, именно в Новой Зеландии реализация и защита трудовых прав женщин находится на самом высоком в мире уровне. Сложилось это, вероятно, еще исторически, ведь именно там женщинам предоставили право на пенсию по возрасту еще в далеком 1898 году, что гораздо раньше даже чем в Великобритании, Франции, Италии, США и многих других развитых странах. Возможно, сказывается преобладание женского населения, коих в стране на 20% больше, чем мужчин – женщины тут уже давно добились равноправия, практически не имеют разницы в зарплате, чаще, чем мужчины получают высшее образование и заняли около 35% местного парламента. При всем этом, доля работающих женщин тут даже меньше, чем в России – 67 против 69%. И это с имеющимися в нашей стране ограничениями!

Норвегия, по результатам исследования ОЭСР, заняла твердое второе место, лишь немного уступив новозеландкам. Норвегия характеризуется как страна с рекордно низким числом нарушений прав женщин в мире. И это вполне логично, ведь «слабый пол», оказалось, отнюдь не слаб, тем более если касаться его положения в руководстве страны – они занимают 42% всех министерских кресел и чуть менее половины парламентских мест. Такой расклад – целенаправленная политика руководства страны, ведь, по их мнению, благосостояние страны прямо зависит от того, насколько женщины полноценно вовлечены в ее экономику и управление ей. Гендерное равенство в Норвегии – своего рода религия, исповедуемая не только в правительстве, но и на уровне простых граждан. Равноправие полов норвежцы связывают со своим еще дохристианским прошлым, однако сегодня оно является результатом реформ, начатых еще в 70-х годах – именно тогда женщин начали активно вовлекать в политическую жизнь. Возможно, именно это и является секретом социального благополучия, наблюдаемого в Норвегии.

Еще одна скандинавская страна, занявшая место в тройке призеров, это Швеция. Вопрос гендерного равноправия в стране практически решен. Чего только стоит самый высокий уровень женской занятости в мире – тут работает 4 из 5 всех проживающих в стране женщин. Как они всё успевают? Сочетать работу, воспитание детей и иные семейные обязанности шведкам помогает прогрессивная система социального страхования. Для того, чтобы реализовать политику гендерного равенства шведы даже создали ряд профильных ведомств и должностей: Министерство по вопросам интеграции и равноправия полов, комитет по вопросам гендерного равенства, специальный омбудсмен, специальные эксперты и т.д. Само собой, приняты и специальные законы по этому поводу, реализующие равенство в том числе и в сфере трудовых отношений.