В Белгороде врио мэра извинился перед пенсионером за грубость

Юрий Галдун, занимающий пост временно исполняющего обязанности мэра Белгорода, принёс извинения пенсионеру, которому в грубой форме порекомендовал использовать слуховой аппарат.

На заседании седьмой сессии городского совета во время выступления врио главы города пожилой мужчина из зала сделал замечание, что Галдун говорит тихо и его не слышно. В ответ чиновник заявил, что он в этом не виноват, и «слуховой аппарат надо брать». Присутствующих возмутил ответ, и они пристыдили мужчину.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Ткачев отметил, что «правительство области, конечно, не одобряет подобные действия и высказывания руководителей, но, насколько нам известно, Юрий Владимирович уже принес извинения», сообщает РИА Новости.