Как прочитать удалённые сообщения в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp пользователи заметили программный сбой, при помощи которого появилась возможность прочитать удалённые собеседником сообщения.

Такая возможность открылась пользователям программы благодаря функции резервного копирования, сообщает РИА Новости. Она установлена в мессенджере по умолчанию. Чтобы прочитать ранее удалённые записи, владельцу смартфона нужно всего-навсего удалить приложение, а потом заново установить его. Тогда программа автоматически восстановит архив чата, где среди прочих окажутся и удалённые сообщения.

Также пользователь WhatsApp нашли и другую лазейку. Вторым вариантом является экран уведомлений. И хоть сам мессенджер скрывает удалённые записи, они доступны другим приложениям, которым пользователь так или иначе разрешил доступ к программе