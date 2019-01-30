Учительница издевалась над второклассником за недоеденный обед

В Смоленске классная руководительница второклассника схватила ребёнка за ухо и при других детях начала ругать его за недоеденный обед. Обеспокоенная мать мальчика обратилась к директору школы.

По словам матери ребёнка Инны, её сын недавно перешёл в эту школу, и всё это время классный руководитель довольно предвзято относится к новому ученику, передаёт Readovka. Нынешний инцидент произошёл в школьной столовой. Женщина договорилась с поварами, чтобы её сын мог забирать с собой еду, которую не успевает доесть за время обеда. Но учительница, заметив школьника, выходящего из столовой с пакетом, решила заставить его доесть свою порцию.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!» - рассказывает мать ребёнка. Согласно её словам, учительница при этом расцарапала второкласснику лицо и ухо.

Взволнованная мать попросила перевести её ребёнка в другой класс, а также написала жалобу руководству школы. На данный момент директор проводит проверку в связи с инцидентом.