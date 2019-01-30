В Челябинске протестировали первый экологически чистый автобус

Сегодня, 30 января, в Челябинск прибыл автобус «Лотос-105», в котором в качестве топлива используется сжиженный газ метан. Модель автобуса специально спроектирована для Челябинска, в перспективе в городе появится около 300 таких автобусов. Всего для новой транспортной модели закупят 863 автобуса разного класса.

В автобусе 25 сидячих мест, есть специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями. Автобус оборудован системой климат-контроля, видеокамерами, в салоне, возле каждой пары сидений, есть розетки для зарядки телефона, информационное табло, wi-fi.

Длина автобуса – 10, 5 метров, мощность – 260 лошадиных сил, бак на 500 литров. С полным баком автобус может проехать до 400 километров в условиях города. По словам Сергея Смольникова, министра экономического развития Челябинской области, в течение этого года в городе начнут работать передвижные заправочные комплексы, в первой половине 2020 года будут построены стационарные заправочные станции.

Сергей Смольников подчеркнул, что Челябинск станет первым городом, в котором будет использоваться сертифицированный экологически чистый транспорт.

Владимир Елистратов, врио главы города объяснил, что тестировать автобус будут в реальной городской жизни – он выйдет на маршрут 64 автобуса.

Конкурс на закупку автобусов от компании «РариТЭК» будет объявлен в июле 2019 года.