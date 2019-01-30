Патриарх высказался против рекламы алкоголя

Патриарх Кирилл заявил, что он против рекламы алкоголя. По его мнению, это принесёт только обогащение производителям алкогольной продукции, тогда как для населения никакой пользы от подобной рекламы нет.

Такую точку зрения предстоятель Русской православной церкви выразил на VII Рождественских парламентских встречах в Госдуме, сообщает РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси выразил опасение, что узаконивание рекламы алкоголя потенциально может привести к увеличению преступлений и распаду семей.

«Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы ещё подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов», - сказал патриарх.