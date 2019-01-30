Рейсы массово задерживают в московских аэропортах

В среду, 30 января, в московских аэропортах массово задерживают авиарейсы. Согласно последней информации осведомленных источников, задержки и отмены полетов наблюдаются в трех столичных авиагаванях.

По состоянию на 12:00, во "Внуково" был отменен один рейс, а еще 12 были задержаны. В "Домодедово" отменили шесть рейсов, а отложили еще четыре. Что касается аэропорта "Шереметьево", то там задержали 10 рейсов, передает сегодня днем портал "Росбалт".

Напомним, сегодня в столичном регионе действует "желтый" уровень опасности. В городе идет мокрый снег, а местами наблюдается гололедица.