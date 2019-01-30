Европейская забота о российских женщинах достигла 6,5 млрд евро

Представители Совета Европы, Минтруда РФ, МИДа, а также уполномоченный по правам человека объявили вчера о запуске проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017–2022 годы". На эти цели Совет Европы выделяет 500 тыс. евро.



Исходя из содержания документа, главной задачей, которую предстоит решить совместными усилиями - выравнивание в правах мужчин и женщин и предотвращение насилия в отношении последних. Европейцы хотели бы и усиления роли женщин в общественно-политической жизни нашей страны. Однако, по сравнению с 90-ми года прошлого века, сейчас в правительстве, депутатском корпусе и на высших должностях Российской Федерации достаточно женщин, правда, не в равной пропорции с мужчинами.



Однако скептики говорят о том, что пока женщина рожает, ведёт домашнее хозяйство и воспитывает детей - говорить о гендерном равенстве не приходится. Нужно менять отношение общества к женщине как работнику, ведь ни для кого не секрет, что работодатель боится женщин репродуктивного возраста и женщин с маленькими детьми, которые будут часто отвлекаться от рабочего процесса на больничные и отпуска. Женщине сложно построить карьеру между родами, она должна до 25 лет сделать себе деловое портфолио, чтобы потом спокойно совмещать работу с воспитанием детей. Плохо организовано в стране дошкольное воспитание, есть проблемы с доступностью дополнительного образования, спортивных секций, медицинского обслуживания, и матерями приходится жертвовать своей карьерой и общественной деятельностью ради детей, а когда они их выведут в самостоятельную жизнь, то уже напрочь сами отстанут от современных технологий.



Насилие насилием, некоторые жёны могут и сами побить своих мужей, но огромный пласт проблем неравенства полов лежит и в другой плоскости. Посол ЕС по гендерным вопросам Мара Маринаки сообщила, что глобальный бюджет спасения российских женщин составляет 6,5 млрд евро. Но если спросить самих спасаемых, они бы проголосовали за то, чтобы эти деньги разделить поровну между всеми женщинами страны, пока их не разворовали чиновники.



