Награждены за «пользу дела»

24 января Всероссийская литературная премия им. П. П. Бажова объявила своих лауреатов. Лауреатами премии в номинации «Польза дела» стали челябинцы Виталий Кальпиди и Марина Волкова за проект «Антология современной уральской поэзии». На церемонии вручения премии было отмечено, что этот проект не имеет аналогов не только в России, но и в мировой поэтической практике.

Подробности о премии специально для газеты «Аргументы недели» от Виталия Кальпиди и Марины Волковой.

- Расскажите подробнее, за что дается премия в номинации «Польза дела» и что такое «интегративный проект», как написано в пресс-релизе премии о вашем проекте «Антология современной уральской поэзии»?

МВ: Премия в этой номинации присуждается за осуществление проекта или серии проектов, связанных едиными замыслом, целями и задачами. А интегративный – цельный, комплексный, взаимопроникающий. Проект «Антология современной уральской поэзии» включает в себя несколько частей: культурно-просветительскую (фестивали, лекции, конференции и круглые столы, автопробеги и пр.), издательскую (четыре тома, выходящие с 1996 года с интервалом в 7 лет, ), видео (фильмы, проморолики, видеоарт), интернет-проекты (6 сайтов, отражающих историю создания и развития Уральской поэтической школы).

ВК: Я бы тоже хотел узнать, что за зверь такой – «Интегративный проект», и попал ли он в Красную книгу... Проект «Антология современной уральской поэзии» – это сценарий действий группы лиц, предполагающих, что можно и нужно создавать такие культурные ситуации, которые сама реальность создать не может. Короче: АСУП – это рукотворная идеальная культура, реализованная в рамках неидеального государства.











- Как сегодня можно получить премию?

МВ: Во-первых, серьезные премии работают через систему номинирования: кто-то должен вас выдвинуть на премию. Наш проект в оргкомитет Бажовки представила централизованная библиотечная система Челябинска; поэта Александра Самойлова, вошедшего в короткий список премии, номинировал Государственный исторический музей Челябинской области, фестиваль «Дебаркадер». Далее все решает жюри: сначала формируется длинный список, потом шорт –лист, и уже из него выбирается лауреат.



- Процедура вручения премии проходила в торжественной обстановке?

МВ: Премиальные мероприятия длились три дня, а сама церемония вручения премии прошла в Камерном театре Екатеринбурга, зал был переполнен, одному из будущих лауреатов и представителям власти, на несколько минут опоздавших на церемонию, даже пришлось стоять в проходе.

ВК: Обстановка была бы еще торжественней, если бы организаторы исключили алкоголь из меню фуршета.





- Вокруг каждой премии много разговоров и всегда находятся те, кто недоволен решением жюри. Как среагировали на вашу победу коллеги?

МВ: Адекватно! Поздравлений было очень много, и они продолжают поступать. Когда у кого-то праздник, можно выбрать один из трех сценариев: порадоваться за человека; позавидовать или попросту не заметить. Не заметить Бажовскую премию не получится – слишком большой у нее вес в современной литературе. Остается или разделить радость победы, или завязнуть в своей злобе. По-моему, первое приятнее!

ВК: Нормально среагировали. Никаких неожиданностей. Абсолютно все источали любовь и доброжелательство. Лезли с поцелуями и объятьями.













- Что вы сейчас читаете?

МВ: Очень много читаю Николая Языкова и о нем, готовлюсь к первой читательской экспериментальной мастерской, она состоится 31 января в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Будем пытаться прочесть Языкова и понять, есть ли у поэзии «срок годности».

ВК: Не считая обязательного профильного чтения, в основном – популярные книге по физике и астрофизике, по радикальной социологии и истории: МисиоКаку, СтивенгХокинг и др. Поэтическое мышление перекочевала туда.





- Кто из лауреатов Бажовской премии разных лет самый важный для вас?

ВК: Назову только поэтов – Андрей Санников, Юрий Казарин, Андрей Ильенков, Евгения Изварина, Владислав Дрожащих.

МВ: Виталий Кальпиди, Николай Шилов.





- В «Российской газете», в «Коммерсанте», еще в ряде СМИ лауреатами в номинации «Польза дела» названы только Кальпиди и Волкова за проект «Антология современной уральской поэзии», а в других СМИ назван еще один лауреат в этой номинации – рабочая группа книги «Павел Петрович Бажов. Письма. 1911 – 1950». Какой из вариантов правильный?

МВ: В номинации «Польза дела» в этом году два проекта стали победителями, а их создатели – лауреатами. Такой «дуплет» - первый за всю двадцатилетнюю историю премии. Это решение приняло жюри, проголосовав за каждый проект единогласно. И это правильно. Бажов – наше уральское прошлое, Антология современной уральской поэзии – настоящее и будущее. К тому же 2019 год в Свердловской области объявлен Годом Бажова, и, в год его 140-летию очень правильно было отметить и книгу его писем. Поэтому правильный во всех отношениях вариант: в номинации «Польза дела» этого года два лауреата.

ВК: Яне приветствую дуплеты.Нельзя было нарушать регламент. Это создаёт нежелательный прецедент. Не так давно у премии им. Бажова была такая деревенская привычка – валить гору лауреатов. Подобные действия размывают и так не идеальный феномен любой литературной премии.





- А кого из лауреатов этого года Вы бы выделили особо?

МВ: В этом году очень достойный список лауреатов, но для меня (как занимающегося продвижением поэзии) особо важен проект Дмитрия Шеварова, обозревателя «Российской газеты», еженедельно публикующего в ней «Календарь поэзии». На этой неделе выйдет 537 выпуск! Я рада, что Дмитрий получил премию в номинации «Мастер. Публицистика». «Аргументы недели» тоже одно время публиковали страницы уральских поэтов, и я верю, что со временем в каждой газете будет свой «календарь поэзии».

ВК: Все хороши… Выделил бы еще тех, кого хотел бы увидеть среди претендентов на премию, но не увидел. Я имею ввиду Елену Ионову, Инну Домрачеву, Алексея и Елену Мироновых (я бы лично хотел увидеть их сборник на двоих, ну и премия им подошла бы одна на двоих), Артема Носкова, Ольгу Исаченко, Веру Кузьмину, Константина Комарова, Елену Оболикшту…ну и Яниса Грантса, разумеется.













- Виталий Олегович, Вы теперь уже дважды лауреат премии им. Бажова. А какая из них для Вас более значимая?

ВК: Премии в номинации «Мастер. Поэзия» за книгу «IZBRANNOE», которую мне присудили за 2015 г.





- Для чего человеку, человечеству нужна поэзия?

МВ: Человек спокойно может прожить и без поэзии. А вот человечество без поэзии просто не выживет.

ВК: – Поэзия – особо пластичная субстанция. Она может стать и быть чем и кем угодно. Захочет человечество поэзией в зубах ковыряться, она станет зубочисткой. Решит, что поэзия – это генератор элементарных частиц истины – сподобится и на это. Поэзия уже существует вне человека и человечества. Вопрос – в адекватности человека и человечества возможностям и скрытым смыслам поэзии.





- Последний, традиционный вопрос: что дальше?

МВ: А далее – жизнь новой книги Виталия Кальпиди «Философия поэзии», которую я забрала из типографии как раз перед церемонией, 24 января.

Фото: Бориса Яркова, Вадима Осипова, Вадима Дулепова.