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Это не должно повториться

30 января 2019, 10:38 [«Аргументы Недели», Сергей РЯЗАНОВ ]

Это не должно повториться

29 января в Москву прибыл Иоанн Х, патриарх Антиохийской Православной Церкви (международной арабской церкви с центром в сирийском Дамаске). На повестке дня – угроза раскола в этой канонической структуре. Ранее Иоанн Х выразил поддержку Московскому Патриархату в связи с украинскими событиями.

Опробованная на Украине, технология раскола может быть использована и против других православных церквей, считает депутат Госдумы Сергей ГАВРИЛОВ, один из организаторов визита патриарха, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия.

- Отразился ли украинский раскол на главной обязанности Госдумы, то есть на законотворчестве?

- Безусловно. Часть новых законов мы уже приняли, другая часть будет принята в скором времени. В нашей стране создаётся институт политического убежища. Для граждан Украины вводится упрощённый механизм получения вида на жительство, разрешения на временное пребывание и гражданства. Две трети людей с Украины, вынужденно приезжающих к нам, не планируют становиться гражданами России, рассчитывают вернуться домой рано или поздно. Они не должны бегать по бюрократическим конторам ради получения вида на жительство, который, в свою очередь, должен стать бессрочным. Учитывая нашу демографическую яму и закрытость иммигрантских сообществ из Средней Азии, приток рабочих рук с Украины нам только в плюс. В то же время мы усилим наблюдение за тем, чтобы иностранные граждане не пользовались фиктивными браками, «резиновыми» квартирами и офисами.

Необходимо признать: ФМС находится в очень ослабленном состоянии. Её передали в структуру МВД, и мы против этого не возражаем, но пусть структура будет цельной, пусть восстановится вертикаль от федерального уровня до местного через региональный, пусть применяются единые стандарты подготовки кадров. Чиновники ФМС на местах часто ведут себя по отношению к нашим соотечественникам из ближнего зарубежья грубо, никому не подчиняясь, считая своей первейшей задачей сугубо полицейские функции. А ведь именно по этим людям наши соотечественники оценивают Российское государство. Страна должна быть привлекательной для них. После пересечения нашей границы соотечественники должны быть дружелюбно приняты, а не отправлены по квотам в те российские города, куда они ехать не хотят. Поживи здесь 90 дней, а потом вернись к себе домой, на линию фронта под Луганск, возьми там справку и привези нам, чтобы мы продлили тебе вид на жительство. Это немыслимый порядок вещей.

Кстати, речь идёт не только о соотечественниках. Немало депутатов из европейских стран приезжают в нашу страну и ставят вопрос о предоставлении гражданства своим родственникам. Глобальная дехристианизация и подавление прав христиан в Европе вышли на новый виток: ограничивается ношение креста, явных верующих массово не берут на работу. Добавьте к этому половое воспитание в школах, идущее вразрез с семейными ценностями, и наплыв мусульманских мигрантов, в том числе экстремистов. Наносится ущерб традиционной европейской культуре, созданной христианством. Неудивительно, что верующие рассматривают возможность эмиграции в Россию. 

- Как бы вы оценили нынешнюю украинскую ситуацию?

- На мой взгляд, Украина сегодня – мировой лидер в сфере массового ущемления прав людей по религиозным мотивам. Она нарушает свои обязательства по международному пакту о гражданских и политических правах. Происходит вмешательство государства в религиозную жизнь граждан. Во-первых, государство силой отнимает приходы у верующих, а во-вторых, само создаёт религию, точнее псевдорелигию. Это отбрасывает страну в дикое средневековье. Политический продукт в религиозной оболочке призван решать двойную задачу: идеологическая подготовка боевиков и манипулирование населением в антирусском ключе. 

Поддержка раскола со стороны Америки и константинопольского патриарха представляет огромную опасность. Это явление может выйти из-под контроля – мы помним, как поддерживались всякие радикалы вроде Аль-Каиды и Талибана, ставшие носителями террористической практики. Я бы на месте Европы остерёгся подобных новообразований. Почему она молчит? Почему не требует защиты прав человека и свободы совести на Украине? Почему не осуждает вмешательство государства в дела религиозных организаций? Светская власть на наших глазах создаёт псевдорелигиозный продукт. Если посмотреть на представителей Украинского государства, в частности на депутатов Рады, которые углубляют раскол, то мы увидим людей, далёких не только от православия, но и вообще от христианства: это не только униаты, но даже неоязычники, нацисты. 

- Что же дальше?

- Существует угроза тиражирования украинского раскольнического проекта. Визит госсекретаря США в Константинополь и усилия американских дипломатов на Украине показали нам, что для них нет ничего святого. Подобно тому, как Украину отрывают от России, возможны попытки раскола в Македонии и Черногории с целью оторвать их от Сербии. Уже начались выступления такого рода в Ливане, находящегося под юрисдикцией Антиохийской Церкви. Ситуация сдерживается тем, что православные арабы, наученные опытом ближневосточных войн и борьбы с терроризмом, категорически не приветствуют подобные расколы. Когда отдельные представители ливанского клира зондируют почву по наущению своих западных партнёров, это встречает резкое неприятие. Всё же расколы вероятнее там, где американцы серьёзно занимаются процессами, вливают деньги, давят на местные власти, используют их административный ресурс, в том числе репрессивный. 

Этот процесс начал стимулироваться, когда возникла угроза захвата Сирии боевиками и физического уничтожения руководства Антиохийской Церкви в Дамаске. Хищники стали загодя делить её вотчину как потенциальную добычу (антиохийская юрисдикция – это Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках, Австралии. – Прим. «АН»). Но карты американцев спутались. Сирия устояла. Патриарх Иоанн Х вернулся в Дамаск на свою кафедру (мужественный шаг!). 

Великий христианский святой Иоанн Златоуст, возглавлявший Константинопольскую Церковь в 397-404 годы, сказал, что нет ничего страшнее и соблазнительнее греха раскола. В основе его – гордыня, властолюбие, желание вписать себя в историю. Обычно это плохо кончается для самих раскольников. В связи с Украиной я всегда вспоминаю обновленчество (раскол в Русской Церкви, возникший после Февральской революции. – Прим. «АН»). Оно активно стимулировалось Западом, Константинопольским Патриархатом и самим советским государством – главным образом в лице Троцкого. Большинство храмов захвачены обновленцами, в живых остаются единицы епископов, патриарх Тихон заточён в Донском монастыре, протестанты ломают каноны – казалось, всё, каноническая Русская Церковь погибла. Прошло сто лет – покажите мне хоть одного обновленца!

- Какое значение имеет для России Антиохийская Церковь?

- Исключительное, причём с древних времён. Сирия – место, где зародилось слово «христианство». Место подвигов апостолов Иоанна и Павла. Для нас это святая земля. Антиохийская Церковь обеспечила принятие Русской Церковью патриаршества в 1589 году. Во времена Великой Отечественной войны епископ Антиохийской Церкви Илия молился за победу русского оружия, дипломатически поддерживал нашу страну и получил благодарность от советского правительства. Теперь, в трудное для Сирии время, мы чувствуем ответственность за судьбу Антиохийской Церкви. Иоанн Богослов, Иоанн Дамаскин, основатель общежительного монашества Иларион – очень почитаемые в России святые. У нас добросердечные отношения со всеми арабскими церквями, а с Антиохийской – особенно.

Россия активно участвует в восстановлении древних сирийских монастырей. Например, монастыря святой Фёклы, недавно отбитого у экстремистов. Я видел его после освобождения: расстрелянные прямо в глаза фрески, сожжённая пещера с мощами святой. Это – место массового паломничества русских, до войны здесь почти все владели русским языком. А преимущественно говорят по-арамейски, то есть на родном языке Иисуса Христа, – таких мест в мире почти не осталось. Церковная служба на арамейском языке – это удивительные ощущения. Кстати, многие европейские протестанты приходят в православие именно через Антиохийскую Церковь.

- Многие отмечают (кто с осуждением, кто с похвалой), что Кремль в последние годы уделяет гораздо больше внимания внешней политике, нежели внутренним проблемам. Судя по нашему разговору, о возглавляемом вами комитете Госдумы можно сказать то же самое, так?

- Нет, 99% наших задач – наше внутреннее законодательство. Но важнейшая задача на сегодняшний день – сохранить международное православное единство. Это залог не только выживания нашей страны, но и стабильности вокруг неё. Реагировать на те проблемы, о которых мы говорим, должна не только РПЦ, но и Российское государство, в том числе депутаты. Миротворчество – наше общее дело. Задачи расколов – обострять отношения между народами, и мы должны препятствовать этому, всячески укрепляя контакты – цивилизационные, культурные, образовательные, бизнес-контакты и так далее. В Госдуме на ближайших Рождественских чтениях (ежегодный международный церковно-общественный форум РПЦ. – Прим. «АН») будут присутствовать делегации более чем десяти парламентов православных стран. Несмотря на «советы», то есть на давление западных послов, наши коллеги готовы приехать, и этот шаг заслуживает восхищения. Так же, как и визит в Москву антиохийского патриарха Иоанна X, прибывшего поздравить Кирилла с десятилетием патриаршего служения.

Запад давно пытается влиять на религию для решения политических задач. Вспоминается Всеправославное совещание 1948 года, когда в Москве собрались главы всех поместных православных церквей. Дипломатия США и Великобритании делала всё возможное для того, чтобы они не приехали в нашу страну. Тщетно! История повторяется.

 

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