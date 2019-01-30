Здоровое питание в большом городе

В Москве на прошлой неделе состоялся семинар по правильному питанию «Здоровье в большом городе». Более ста человек узнали, как снять зависимость от вредной еды, а также секреты приготовления любимых блюд с сохранением всех витаминов и микроэлементов. Евгений Кичигин, директор Центра естественного оздоровления, рассказал, с чего начать позитивные изменения.

– Евгений, сложно ли в Москве соблюдать правильное питание? Всё-таки в столице немного другой темп жизни, людям некогда готовить.

–Чем крупнее город, тем легче практиковать правильное питание. В Москве много рынков, специализированных, магазинов, у которых приоритетная задача – продажа качественной продукции. Больше сыроедческих кафе, ресторанов, куда можно пойти отдохнуть с друзьями. При этом в Москве ежемесячно проводятся различные лекции, семинары по правильному питанию.









– Стоит сразу перейти на правильное питание или постепенно?

– Если человек здоров и психологически готов к изменениям, то может поменять питание в один день. Я рекомендую начинать изменения постепенно. Зачастую у нас с детства сформировалась пищевая программа, в которой уже включены вредные продукты: газировки, чипсы и т.д. Поэтому для многих резкий переход будет психологически некомфортен. Правильное питание не должно быть каким-то дополнительным стрессом или ограничением. Человек привык получать от вредной пищи какую-то порцию удовольствия. Поэтому переход должен быть «плавным», чтобы продолжать получать удовольствие от еды, но уже от полезных продуктов.

Процесс смены питания может занимать год, а то и пять лет. Нужно ориентироваться по своим внутренним ощущениям и готовностьи. Здесь нет никакого соревнования и жестких сроков.

– Бывают ли срывы, и как организм на них реагирует?

– Все, кто начинает менять своё питание, сталкиваются со срывами. Я не считаю, что это плохо. Если человек всю жизнь питался неправильно, потом перешел на здоровую пищу, то, даже съев один гамбургер в течение недели, он все равно будет чувствовать себя гораздо лучше, чем в тот период, когда он питался только тяжелой едой. Главное – не ставить себе жестких ограничений, относится к срывам как небольшому послаблению. Если человек какое-то время придерживался здоровой пищи, а потом съел что-то вредное, то почувствует тяжесть, сонливость, слабость. Он увидит разницу, как было хорошо на правильном питании, и как стало тяжелее после тарелки пельменей. Проблем со здоровьем не возникнет, наоборот, это позитивный опыт. Тело подсказывает, что тебе подходит больше.









– Наедается ли человек на правильном питании? Нет ли легкого чувства голода?

–Сухофрукты, бобовые, зерновые семена – это тяжелые продукты, которые можно добавлять в каши, салаты. За счет этого увеличивается насыщение и калорийность блюда.

– Можно ли есть после 6?

– Не есть после 6 – это рекомендация для любого типа питания. У внутренних органов есть периоды активности и спада, т.е. момент, когда они отдыхают. Максимальная активность желудочно-кишечного тракта примерно начинается с 6 утра и заканчивается до 17 вечера. После этого времени есть нежелательно. Если чего-то хочется съесть, то пусть это будет овощной салат, а не жареная курица.

– Чтобы бы вы пожелали нашим читателям, которые присматриваются к такому образу жизни, но пока не решаются?

–Убрать из рациона газировку, полуфабрикаты, чипсы. Пить больше чистой воды, стараться поменьше заходить в рестораны быстрого питания. В идеале, чтобы при каждом приеме пище был свежий овощной салат или фрукт.

Советую также прочитать «Китайское исследование» Коллина Кэмпбелла и «Экологическую медицину» Марвы Оганян. В этих книгах подробно описывается причины различных заболеваний и их связь с неправильным питанием. Думаю, многих это заинтересует.

Отзывы участников семинара Татьяна Колесникова: «Было много интересной информации, особенно по поводу набора мышечной массы. Для меня эта тема очень актуальна. Никогда не подозревала, что в семечках есть протеин! Дома попробовала сделать «Оливье» – получилось идеально!» Ольга Иванова: «Атмосфера в зале очень дружественная. Приятно было пообщаться с единомышленниками. Евгений давал информацию структурировано. Всё понятно. Что-то я уже знала, но не думала, что муку отбеливают химическими веществами! Кроме этого, поняла, что нужно больше есть свежей растительной клетчатки для очищения кишечника».









Рецепты Евгения Кичигина

Пирожное «Кокосовое»

50 г. кокосового масла

200 мл. кокосовых сливок или молока

30 г. кокосовой муки

2 ст. л. меда

Масло растопить на водяной бане. Затем соединить масло с остальными ингредиентами и взбить в блендере. Вылить в силиконовую форму, заморозить. После заморозки вынуть из формы.

Грибной жульен

100 г. вешенок/шампиньонов

50 мл. воды

3 ст. л. льняного масла

Соль по вкусу

3 ст. л. соевого соуса

3 ст. л. орехового (майонезного) соуса

Зелень для украшения

Вешенки/ шампиньоны промять с льняным маслом и соевым соусом. Отжать, добавить ореховый (майонезный) соус, воду, соль по вкусу, перемешать и украсить зеленью.