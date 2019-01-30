Синоптики рассказали москвичам о последствиях "желтого" уровня погодной опасности. В настоящий момент на столичный регион надвигается циклон, который приведет к существенному повышению температуры.

После того, как столбики термометров поднимутся, снежные заносы на дорогах начнут таять. Из-за этого образуется слякоть, будет идти ледяной дождь. Снег будет налипать на деревья и провода, а на трассах возникнет "каша". Автомобилисты будут дольше добираться до пунктов назначения, поскольку возникнут пробки, передает kp.ru. Более того, на дорогах по вечерам будет возникать гололедица, что усугубит ситуацию.

Предполагается, что в ближайшие дни в столице выпадет не менее 5 миллиметров снега. Специалисты также предупреждают, что резкая смена температур может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых граждан, сообщает ФАН.