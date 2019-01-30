Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги
30 января 2019, 09:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов за 2,5 года своей работы помог южноуральцам вернуть незаконно отнятые кредиторами деньги на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. К народному избраннику поступило больше девяти тысяч обращений от обманутых граждан.
Как сообщает агентство Полит74, одно из обращений поступило от челябинской пенсионерки Надежды Черепановой. Женщина попала в серьезную автомобильную аварию, долго лечилась, и через суд взыскивала ущерб с виновников. Чтобы заплатить адвокату, ей пришлось взять 10 тысяч рублей взаймы у микрокредитной организации. Долг быстро вырос до 286 тысяч рублей. Женщине стали поступать угрозы от коллекторов, которые терроризировали даже ее соседей, стреляя по окнам.
С помощью юристов, которых предоставил Владимир Бурматов, сумму долга через суд удалось снизить в двадцать раз. Но женщина вновь пришла на прием к депутату. Она поблагодарила за помощь и призналась, что вновь находится в аналогичной ситуации. Пытаясь избавиться от первого долга, она взяла очередную ссуду, и не может расплатиться с кредиторами.
Как отметил Владимир Бурматов, доверчивые люди оказываются в долгу перед микрокредитными организациями, которые вводят их в заблуждение. Деньги даются в долг под один процент, который начисляется ежедневно. Об этом обманщики нередко умалчивают.
- Нам удалось добиться того, что никто безумных выплат с Надежды Григорьевны уже не требует. С одним кредитом мы помогли женщине разобраться, теперь будем помогать дальше разбираться с остальными долгами, - сказал депутат.