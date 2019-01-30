Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов за 2,5 года своей работы помог южноуральцам вернуть незаконно отнятые кредиторами деньги на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. К народному избраннику поступило больше девяти тысяч обращений от обманутых граждан.

Как сообщает агентство Полит74, одно из обращений поступило от челябинской пенсионерки Надежды Черепановой. Женщина попала в серьезную автомобильную аварию, долго лечилась, и через суд взыскивала ущерб с виновников. Чтобы заплатить адвокату, ей пришлось взять 10 тысяч рублей взаймы у микрокредитной организации. Долг быстро вырос до 286 тысяч рублей. Женщине стали поступать угрозы от коллекторов, которые терроризировали даже ее соседей, стреляя по окнам.

С помощью юристов, которых предоставил Владимир Бурматов, сумму долга через суд удалось снизить в двадцать раз. Но женщина вновь пришла на прием к депутату. Она поблагодарила за помощь и призналась, что вновь находится в аналогичной ситуации. Пытаясь избавиться от первого долга, она взяла очередную ссуду, и не может расплатиться с кредиторами.

Как отметил Владимир Бурматов, доверчивые люди оказываются в долгу перед микрокредитными организациями, которые вводят их в заблуждение. Деньги даются в долг под один процент, который начисляется ежедневно. Об этом обманщики нередко умалчивают.