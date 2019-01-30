Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги

30 января 2019, 09:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов за 2,5 года своей работы помог южноуральцам вернуть незаконно отнятые кредиторами деньги на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. К народному избраннику поступило больше девяти тысяч обращений от обманутых граждан.  

Как сообщает агентство Полит74, одно из обращений поступило от  челябинской пенсионерки Надежды Черепановой. Женщина попала в серьезную автомобильную аварию, долго лечилась, и через суд взыскивала ущерб с виновников. Чтобы заплатить адвокату, ей пришлось взять 10 тысяч рублей взаймы у микрокредитной организации. Долг быстро вырос до 286 тысяч рублей. Женщине стали поступать угрозы от коллекторов, которые терроризировали даже ее соседей, стреляя по окнам.  

С помощью юристов, которых предоставил Владимир Бурматов, сумму долга через суд удалось снизить в двадцать раз. Но женщина вновь пришла на прием к депутату. Она поблагодарила за помощь и призналась, что вновь находится в аналогичной ситуации. Пытаясь избавиться от первого долга, она взяла очередную ссуду, и не может расплатиться с кредиторами.  

Как отметил Владимир Бурматов, доверчивые люди оказываются в долгу перед микрокредитными организациями, которые вводят их в заблуждение. Деньги даются в долг под один процент, который начисляется ежедневно. Об этом обманщики нередко умалчивают.  

- Нам удалось добиться того, что никто безумных выплат с Надежды Григорьевны уже не требует. С одним кредитом мы помогли женщине разобраться, теперь будем помогать дальше разбираться с остальными долгами,  - сказал депутат.  

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КЕ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги

Депутат Госдумы помог вернуть отнятые кредиторами деньги 09:08

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов за 2,5 года своей работы помог южноуральцам вернуть незаконно отнятые кредиторами деньги на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. К народному избраннику поступило больше девяти тысяч обращений от обманутых граждан. >>
Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где умер мальчик

Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где умер мальчик 08:35

Губернатор Челябинской области дал распоряжение проверить копейскую городскую больницу № 1, где вчера, 29 января, скончался 13-летний мальчик. Это уже третья детская смерть за последние два месяца в этом лечебном учреждении. >>
Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования

Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования 07:24

Городская больница №3 Коркино, расположенная в посёлке Первомайский, получила новейшее оборудование для ультразвукового исследования. Помощь медучреждению в обзаведении такой новинкой оказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Жителям Металлургического района взялся помогать депутат Госдумы

Жителям Металлургического района взялся помогать депутат Госдумы 29.01 12:55

После закрытия моста в Металлургическом районе местные жители стали испытывать значительные затруднения в передвижении. Путепровод, обветшавший до крайности и признанный аварийным, закрыли на реконструкцию ещё в декабре 2018 года. За помощью челябинцы стали обращаться к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. >>
В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет

В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет 28.01 14:36

Губернатор Челябинской области поручил региональному министерству экологии организовать передачу данных о состоянии качества атмосферного воздуха в интернет. >>
В проекте «Не пара» журналист и политолог поспорили о фейковых новостях

В проекте «Не пара» журналист и политолог поспорили о фейковых новостях 28.01 11:51

Новый видеопроект «Не пара» выпустил медиахолдинг «Гранада Пресс». >>

//Новости МирТесен



Спасенному на Увильдах лебедю удалили дробь из крыла

Спасенному на Увильдах лебедю удалили дробь из крыла 28.01 10:00

Раненому лебедю, которого спасли от замерзания на Увильдах, сделана операция по удалению дроби из крыла. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в естественную среду обитания, но прогнозы на его выздоровление хорошие. >>
Челябинцев просят проголосовать за новый арт-объект «Продавец книг»

Челябинцев просят проголосовать за новый арт-объект «Продавец книг» 27.01 12:19

Скульптура «Продавец книг», посвященная челябинскому поэту и писателю Андрею Середе, может появиться на одном из главных проспектов города возле педагогического университета. >>
На Южном Урале организовали ассоциацию охранных агентств

На Южном Урале организовали ассоциацию охранных агентств 25.01 14:16

Ассоциация охранных агентств – общественная организация, которая в перспективе будет работать с социальными учреждениями области и координировать работу частных охранных агентств. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Депутат помог челябинской школе получить автобус

Депутат помог челябинской школе получить автобус 25.01 10:08

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко помог челябинской школе № 108 получить новенький автобус. Он используется для доставки детей на занятия технологией в учебно-производственный комбинат на улице Харлова.  >>
Ведущие эксперты по экологии проведут форум в Челябинске

Ведущие эксперты по экологии проведут форум в Челябинске 25.01 09:44

Весной 2019 года в Челябинске пройдет федеральный экологический форум, на котором ведущие эксперты обсудят вопросы улучшения качества атмосферного воздуха и новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. >>
Семья Фокиных встретит день рождения Вани в новой квартире

Семья Фокиных встретит день рождения Вани в новой квартире 24.01 19:58

Сегодня, 23 января, семья Фокиных из Магнитогорска получила новую двухкомнатную квартиру. >>
Челябинцы заметили позитивные изменения в благоустройстве города

Челябинцы заметили позитивные изменения в благоустройстве города 24.01 15:19

Социологический опрос на тему: «Какие изменения в жизни города вы бы отметили?» провели социологи челябинского филиала РАНХиГС. >>
В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат

В ситуацию с пожарами под Старокамышинском вмешался депутат 24.01 12:38

В ситуацию с подземными пожарами у поселка Старокамышинский вмешался депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Он сообщил, что к нему обратились местные жители с жалобой на экологическую катастрофу, для ликвидации которой не предпринимается никаких мер. >>
В Магнитогорске соцслужбы оказывают помощь пострадавшим семьям

В Магнитогорске соцслужбы оказывают помощь пострадавшим семьям 23.01 21:33

Центры социального обслуживания в Магнитогорске проверяют, в каких условиях проживают семьи, пострадавшие при взрыве газа в доме по проспекту Карла Маркса, 164. >>

//Новости ADWILE

Эксперты назвали причины январского роста цен на продукты

Эксперты назвали причины январского роста цен на продукты 23.01 17:01

Сегодня, 23 января, прошло заседание «Сигарного клуба», на котором эксперты и журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» выясняли причины январского скачка цен на продукты. >>
В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность

В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность 22.01 11:39

Звонки и сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступают в различные учреждения Южного Урала, чаще всего в последние дни – в городе Магнитогорске, где 31 января минувшего года произошла страшная трагедия. >>
Расселение жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома пройдет поэтапно

Расселение жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома пройдет поэтапно 21.01 21:08

В первую очередь переедут жители 7 и 8 подъездов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске. >>
На депутата из Коркино Александра Федулеева заведено уголовное дело

На депутата из Коркино Александра Федулеева заведено уголовное дело 21.01 19:18

Уголовное дело по части 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки) возбуждено Следственным Комитетом в отношении Александра Федулеева, депутата Коркинского городского поселения. >>
Валерий Гартунг не пойдет на выборы губернатора Челябинской области

Валерий Гартунг не пойдет на выборы губернатора Челябинской области 21.01 11:27

Депутат Госдумы Валерий Гартунг не планирует принимать участие в выборах губернатора Челябинской области. >>
В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

В Челябинской области проведут внеплановые проверки газового оборудования 18.01 21:34

Губернатор Челябинской области поручил главам городов и районов провести внеплановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах и тщательную ревизию систем газоснабжения. >>

//Новости партнеров

Следственный комитет опровергает версию о террористическом акте в Магнитогорске

Следственный комитет опровергает версию о террористическом акте в Магнитогорске 18.01 16:33

СК России сделал официальное заявление, согласно которому основной версией трагедии в Магнитогорске следует считать взрыв бытового газа. >>
На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело

На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело 17.01 16:45

Уголовное дело заведено на Бориса Золотаревского, одного из кандидатов на пост главы Челябинска. >>
Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске

Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске 17.01 16:08

Челябинские политологи высказали свою точку зрения по поводу того, на каком уровне власти должна решаться судьба пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. >>
Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков 17.01 09:58

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов намерен обратиться с запросом в прокуратуру по поводу проверки законности действий челябинской управляющей компании «Справедливое ЖКХ». Коммунальщики оставили без горячей воды целый дом, а за замену оборудования требуют с пенсионеров 200 тысяч рублей. >>
Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»

Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны» 17.01 09:48

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко поздравляет жителей Челябинской области с 85-й годовщиной образования региона. Народный избранник напомнил, что страницы истории региона тесно связаны с историей всей страны. >>
В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект

В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект 17.01 08:04

17 января южноуральцы отмечают круглую дату – Челябинской области исполняется 85 лет. Журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» подготовили для своих читателей уникальный подарок – запустили сайт (лонгрид), посвященный истории области. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ценовой беспредел грозит социальной катастрофой?
2

«Человек, допустивший назначение Горринга, должен быть отдан под суд!»
3

Стал известен ответ России на планируемое Варшавой создание базы США в Польше
4

В России отменят компенсации за уничтоженное стихийными бедствиями жилье
5

Раскрыто возможное будущее Донбасса в случае прихода к власти в Киеве Тимошенко

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры