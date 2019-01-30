Эксперт назвал Путина супергероем, надевающим маску и решающим проблемы

Директор Института свободы Федор Бирюков дал весьма нестандартную характеристику президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Он назвал главу РФ супергероем, который иногда надевает свою маску.

Комментируя сообщение о том, что в некоторых европейских странах минимальный пенсионный возраст был снижен, Бирюков подчеркнул, что в настоящий момент надежда на изменение пенсионной реформы в России или полный отказ от нее связана лишь с Путиным.