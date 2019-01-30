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Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования

30 января 2019, 07:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования

Городская больница №3 Коркино, расположенная в посёлке Первомайский, получила новейшее оборудование для ультразвукового исследования. Помощь медучреждению в обзаведении такой новинкой оказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.  

Парламентарий отметил, что доступность медицины для каждого – это первостепенная задача. Поэтому он и помог медикам в получении новой техники. Она, по сравнению со старым аппаратом УЗИ, даёт гораздо более чёткое изображение, позволяя диагностировать более сложные заболевания. Теперь местным жителям не придётся ехать в другие медучреждения для того, чтоб сделать более точные исследования. Врачебный коллектив больницы, а также администрация посёлка, поблагодарили народного избранника за оказанную помощь. Теперь местным жителям не придётся ехать в другие медучреждения для того, чтоб сделать более точные исследования.  

В данный момент депутат сосредоточил свои усилия на помощи в реализации программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках программы запланировано открытие ФАПа в деревне Шумаки того же Коркинского района. Анатолий Литовченко содействует быстрейшему открытию этого пункта. 

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