Анатолий Литовченко посодействовал больнице в получении нового оборудования

Парламентарий отметил, что доступность медицины для каждого – это первостепенная задача. Поэтому он и помог медикам в получении новой техники. Она, по сравнению со старым аппаратом УЗИ, даёт гораздо более чёткое изображение, позволяя диагностировать более сложные заболевания. Теперь местным жителям не придётся ехать в другие медучреждения для того, чтоб сделать более точные исследования. Врачебный коллектив больницы, а также администрация посёлка, поблагодарили народного избранника за оказанную помощь. Теперь местным жителям не придётся ехать в другие медучреждения для того, чтоб сделать более точные исследования.