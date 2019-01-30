СМИ узнали о возможном увеличении стоимости ОСАГО

СМИ в среду, 30 января, узнали о том, что Министерство финансов РФ предложило внести новые поправки в реформу ОСАГО. В свою очередь этот шаг может привести к увеличению стоимости полиса для граждан.

В Минфине, однако, подчеркнули, что пока рано говорить о том, когда в силу вступят вышеуказанные нововведения – их следует согласовать с министерствами и Центробанком. В ЦБ при этом уточнили, что подобная инициативно непременно отразится на стоимости полиса ОСАГО.

В Российском союзе автомобилистов уже подсчитали, что цена полиса увеличится примерно на 500-600 рублей.