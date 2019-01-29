Кузнецова призвала оперативно принимать меры по случаям, как с противогазами

Анна Кузнецова призвала оперативно принимать меры по таким случаям, как с противогазами в Бурятии, где учитель ОБЖ заставил опоздавших детей сидеть весь урок в противогазах. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о своеобразном наказании школьников в Улан-Удэ. В качестве наказания учитель заставил детей сидеть в противогазах весь урок

Как заявила Кузнецова, чем скорее будут приняты действенные меры профильных ведомств, тем реже будут появляться в СМИ подобные сообщения, - передает РИА Новости. Родители детей ранее пожаловались уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич.

В республиканском комитете образования отметили, что слова родителей нашли подтверждение. Учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание. Рекомендовано на ближайшем педсовете провести разъяснительную работу с педагогами школы об обязательном соблюдении прав учеников. СКР начал доследственную проверку данного факта.