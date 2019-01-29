Уволенный заместитель гендиректора "Росгеологии" Руслан Горринг не переживает, что потерял работу. Руслан Горринг рассказал, что его сразу пригласили на работу за границу, в Африку. И он готов принять предложение. В Африку полетит.

"За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работу", - цитирует Горринга радиостанция "Говорит Москва". Он отметил, что реализовал в "Росгеологии" серьезные проекты и сложилась команда, в создании которой он принимал непосредственное участие.

"Мне жаль ребят, которых я годами собирал", - отметил Руслан Горринг.

Уволенный замглавы "Росгеологии" убежден, что его подставили.