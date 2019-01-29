Прививка - единственное спасение от кори. Россия обеспокоена массовыми заболеваниями корью людей в Грузии, Казахстане и Украине. Для Украины закупать импортные вакцины стало дорого, а от российских препаратов Киев отказался. А в Россию из этих стран ежедневно приезжают люди. Московские школьники заболели корью из-за отказа родителей от прививки

Медики призывают не отказываться от прививок. Прививки делают детям в возрасте одного года и шести лет.

В Москве появились случаи заболевания детей корью. У детей, как оказалось, прививок от кори не было.

По данным управления Роспотребнадзора по городу Москве, с 25 января по настоящее время в двух школах Москвы зарегистрировано два очага заболевания корью. В ГБОУ СОШ 1434 в Западном административном округе заболело трое детей - школьники из одной семьи. Все заболевшие дети не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. Еще заболел непривитый ученик из ГБОУ СОШ 1797 в Восточном административном округе.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Если человек, у которого нет прививки, проедет в одной маршрутке с больным корью, заболеет в 100% случаев. Вирус кори может распространятся на значительные расстояния с током воздуха. Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5С), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюктивитом и характерной сыпью кожных покровов. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.

Единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация.