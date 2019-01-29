Поклонская хранит документы, связанные с делами времен госпереворота на Украине

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ хранит дома материалы уголовных дел на преступные группировки 90-х годов, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом она сообщила на встрече со студентами в рамках федерального образовательного проекта «Диалог на равных».

«У меня еще с бандитских времен, когда я была гособвинителем по бандам крымским «Башмаки», «Сейлем», «Лаптев», «Имдат», «Юхненко», я все себе копировала. И у меня дома хранятся материалы - и, кстати говоря, пригодились», – цитирует ПОКЛОНСКУЮ «РИА Новости».

Она добавила, что хранит и документы, связанные с делами времен госпереворота на Украине пятилетней давности.