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Топилин: для полной ликвидации бедности требуется 700 млрд рублей ежегодно

29 января 2019, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Топилин: для полной ликвидации бедности требуется 700 млрд рублей ежегодно
фото: globallookpress.com

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в России сейчас за чертой бедности живут 20 миллионов человек, и это составляет 13,3% населения. Топилин отметил, что самые бедные - семьи с детьми. 65–67% живущих за чертой бедности - это семьи с детьми. 

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Минтруда поручило главам Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморья, Томской и Ивановской областей, некоторых других регионов страны составить подробные "портреты" бедных семей.

Топилин считает, что для приведения бедности в России к нулевому уровню россиянам не хватает в общей сложности около 750–800 миллиардов рублей доходов.

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