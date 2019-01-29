Топилин: для полной ликвидации бедности требуется 700 млрд рублей ежегодно

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в России сейчас за чертой бедности живут 20 миллионов человек, и это составляет 13,3% населения. Топилин отметил, что самые бедные - семьи с детьми. 65–67% живущих за чертой бедности - это семьи с детьми. В Минтруде рассказали о повышении зарплат россиян

Ведомство должно выполнить задачу по снижению уровня бедности среди россиян в два раза. По словам министра, В первую очередь необходимо понять какие доходы в разных регионых имеют семьи. Задача по снижению бедности стоит не только на федеральном уровне, но и на региональном.

Минтруда поручило главам Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморья, Томской и Ивановской областей, некоторых других регионов страны составить подробные "портреты" бедных семей.

Топилин считает, что для приведения бедности в России к нулевому уровню россиянам не хватает в общей сложности около 750–800 миллиардов рублей доходов.