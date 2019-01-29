Медики осмотрели бортпроводников, на которых напал авиадебошир

Самолет авиакомпании "Россия", на котором сегодня произошел авиадебош, вылетел из Сочи в Анталью в 15.41 мск со всеми членами экипажа. Два бортпроводника, участвовавшие в драке с пассажиром на рейсе из Санкт-Петербурга в Анталью, продолжили полет после медицинского освидетельствования в аэропорту Сочи, - передает РИА Новости.

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за дебоша, устроенного пьяным пассажиром. В аэропорту Сочи агрессивного пассажира передали правоохранителям. В Сочи два члена экипажа, участвовавшие в драке, обратились за медицинским освидетельствованием, после которого было принято решение, что они продолжат обслуживание данного рейса из Сочи в Анталью.