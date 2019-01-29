В Совфеде оценили предложение засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин

Глава социального комитета Совета Федерации Виталий Рязанский прокомментировал идею засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин, высказанную омбудсменом Татьяной Москальковой. Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин уход за детьми

«Существующие в России экономические условия пока не позволяют засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин. Здесь, что называется, и хочется, и колется. Когда мы обсуждаем различные льготы, возникает вопрос – кто будет вносить средства в пенсионную систему. Появятся бюджетные возможности, тогда и можно будет обсуждать этот вопрос. Но на данный момент это нереально», - отметил Виталий Рязанский.

Предложение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разрешить работникам дистанционную работу по семейным обстоятельствам вызвало больший отклик у сенатора: «Это можно сделать. Сейчас есть компьютеры, есть возможность связаться с руководством удаленно, в электронном виде заверить подпись», - цитирует РИА Новости.