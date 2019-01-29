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Своевременные инициативы

29 января 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Своевременные инициативы

В Краснодаре под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание Совета законодателей. В его работе приняли участие вице-губернатор Игорь Галась, депутаты Государственной Думы от Краснодарского края, депутаты ЗСК, руководители представительных органов муниципальных образований Кубани.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели ряд законодательных инициатив для внесения на федеральный уровень.

Первым пунктом депутаты обсудили предлагаемое внесение изменений в федеральный закон в части сокращения неформальной занятости населения.

«Все мы знаем, какую угрозу представляет из себя неформальная занятость. Это несоблюдение трудовых прав и социальных гарантий работников. Это недополучение доходов от НДФЛ в краевой и муниципальный бюджеты. А НДФЛ, в свою очередь, составляет 34% от общего объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края», - акцентировал внимание председатель ЗСК Юрий Бурлачко, подчеркивая значимость данного вопроса.

Подробно о проекте рассказал председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике краевого парламента Николай Кравченко. Он отметил, что документом предлагается наделить региональные и муниципальные органы власти полномочиями по организации выявления неоформленных трудовых отношений; регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями с физическими лицами в соответствии с Трудовым кодексом. Кроме того, предлагается внести в КоАП новый состав административного правонарушения и предусмотреть административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление в Федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения от оформления трудового договора.

Тема получила широкое обсуждение. Депутаты согласовали единую позицию о том, что предлагаемые изменения должны применяться только в отношении работодателей.

«Проблема есть, она носит системный характер. Ее необходимо оперативно решать», - резюмировал спикер краевого парламента. По его словам, необходимо уйти от ситуации, когда основная нагрузка по обеспечению социальных гарантий гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов и иных отчислений, ложится на плечи добросовестных налогоплательщиков. А это несправедливо.

Также на Совете была одобрена инициатива по внесению изменений в ФЗ «О связи».

«В крае насчитывается более 350 населенных пунктов с неустойчивым сигналом мобильной связи, или с ее полным отсутствием. Вместе с этим, имеющийся правовой инструментарий не позволяет регионам в полной мере содействовать мобильным операторам в расширении их сети», - отметил Юрий Бурлачко.

Подробно о предлагаемых изменениях рассказал вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов. Он уточнил, что проектом предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов правом содействовать операторам связи в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания услуг в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Реализация положений позволит обеспечить связью жителей малочисленных населенных пунктов.

Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу. В свою очередь Владимир Евланов отметил, что рассмотрение вопроса своевременно, проблема часто звучит в обращениях избирателей.

Следующим пунктом законодатели рассмотрели инициативу об установлении новой памятной даты 3 февраля – День воинской славы России - «День высадки Черноморского десанта на плацдарм «Малая земля» в городе Новороссийске (1943 год)». Проект представил председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

«Считаем, что описываемое событие имеет общефедеральное значение. В процессе подготовки документа мы получили положительное заключение из центрального архива министерства обороны, поддержку Военной академии Генерального штаба ВС РФ», - отметил Виктор Чернявский.

Напомним, кубанские законодатели в прошлом году приняли подобные изменения в региональный закон «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае», а также получили одобрение коллег на XXIX конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации на такое же дополнение и федерального календаря.

Еще одна немаловажная тема повестки – внесение изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Предложение законодателей обусловлено необходимостью определения понятия «крупногабаритные отходы» и внесения соответствующих изменений и в Федеральный классификационный каталог отходов.

«Предлагаемые изменения исключат, на наш взгляд, в дальнейшем возможность споров с региональными операторами по поводу состава отходов и необходимости поиска источников финансирования работ по вывозу мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам», - конкретизировал информацию секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

В заключение парламентарии приняли решение направить рассмотренные и одобренные инициативы в Государственную Думу.

«Мы год проработали в новом формате, использовали новые способы взаимодействия с избирателями – совместные с депутатами Государственной Думы встречи и приемы граждан. Они показали, что такой заинтересованный подход представителей законодательных органов всех уровней позволяет

достаточно эффективно решать поставленные задачи, продвигать интересы Кубани и ее жителей», - подытожил Юрий Бурлачко.

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