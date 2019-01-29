В работе Gmail произошел масштабный сбой

В работе сервиса электронной почты Gmail произошел масштабный сбой. О сбое в работе сервиса сигналят пользователи по всему миру. По данным портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись пользователи в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Индии, Норвегии и Польше.

Почти половина пользователей не смогли войти в свой аккаунт. Треть не получают электронные сообщения. Еще у четверти полностью не работает сервис Gmail.